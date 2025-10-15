Ричмонд
Суд спустя 83 года признал умершим пропавшего без вести участника ВОВ

Ушедший на фронт из Тамбовской области в 1941 году Никифор Конобеев пропал без вести.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Тамбовской области спустя 83 года признал умершим пропавшего без вести участника Великой Отечественной войны Никифора Конобеева, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В суд с иском обратился прокурор Никифоровского района Тамбовской области. Стрелок Никифор Михайлович Конобеев, родившийся 9 февраля 1914 года в селе Ярославка, был призван на фронт в 1941 году, а в феврале 1942 года пропал без вести.

В иске указано, что данных о судьбе Конобеева до сих пор нет. Из-за сложной обстановки на фронтах ВОВ не было возможности установить судьбу некоторых военнослужащих, из-за чего их признавали пропавшими без вести.

По словам прокурора, «объявление данного лица умершим является актом уважения к героическим подвигам тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы и независимости Родины, а также частью процесса сохранения исторической правды и памяти о событиях прошлого».

Никифоровский районный суд удовлетворил иск прокурора.

Ранее в Калужской области было обнаружено массовое захоронение солдат времен ВОВ.

В начале октября в возрасте 99 лет скончался последний участник ВОВ в Салехарде Николай Шакуров.