Суд спустя 83 года признал умершим пропавшего без вести участника ВОВ

Суд в Тамбовской области спустя 83 года признал умершим пропавшего без вести участника Великой Отечественной войны Никифора Конобеева, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
В суд с иском обратился прокурор Никифоровского района Тамбовской области. Стрелок Никифор Михайлович Конобеев, родившийся 9 февраля 1914 года в селе Ярославка, был призван на фронт в 1941 году, а в феврале 1942 года пропал без вести.
В иске указано, что данных о судьбе Конобеева до сих пор нет. Из-за сложной обстановки на фронтах ВОВ не было возможности установить судьбу некоторых военнослужащих, из-за чего их признавали пропавшими без вести.
По словам прокурора, «объявление данного лица умершим является актом уважения к героическим подвигам тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы и независимости Родины, а также частью процесса сохранения исторической правды и памяти о событиях прошлого».
Никифоровский районный суд удовлетворил иск прокурора.
Ранее в Калужской области было обнаружено массовое захоронение солдат времен ВОВ.
В начале октября в возрасте 99 лет скончался последний участник ВОВ в Салехарде Николай Шакуров.