Туман и мороз до −12 °C: прогноз погоды на 15 октября в Казахстане

На большей части территории Казахстана ожидается туман, на западе страны — дожди, а в северных и центральных регионах — заморозки до −12 °C.
По данным синоптиков, в Астане 15 октября сохранится переменная облачность и без осадков. Ветер 9−14 м/с, температура ночью −10…-12 °C, днём +4…+6 °C.
В Алматы погода будет мягкой: переменная облачность, без осадков, ночью +4…+6 °C, днём +14…+16 °C.
В Шымкенте и Туркестане — тёпло и ветрено: до +26 °C днём.
На западе страны — в Актобе — ожидается дождь при температуре до +15 °C, а в Атырау и Актау осадков не прогнозируется.
В центральных областях — Караганде, Жезказгане и Павлодаре — будет прохладно, ночью до −10 °C, днём не выше +5 °C.
В Костанае, Петропавловске, Семее и Усть-Каменогорске также сохранится морозная погода: ночью от −9 до −2 °C, днём — около нуля.
На юге — в Таразе, Конаеве и Кызылорде — без осадков, температура днём от +14 до +19 °C.
По прогнозу РГП «Казгидромет», туман и слабый ветер ожидаются на большей части страны, а осадки вероятны только на западе.
