Вторая по силе вспышка за 4 месяца произошла на Солнце — ученые ждут рекордов

Ученые отмечают, что это события стало вторым по силе за последние четыре месяца.
В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х.
Накануне сообщалось, что к Земле направляется много плазмы, солнечная активность растет. Пик вспышек прогнозировался на среду.
Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные.
В соответствии с прогнозами, в среду может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек. По данным ученых, графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза и приближается к уровню М.
Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.