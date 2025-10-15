Ричмонд
Вторая по силе вспышка за 4 месяца произошла на Солнце — ученые ждут рекордов

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Вспышка уровня М4.8 зарегистрирована на Солнце утром в среду, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: NASA / SDO

Ученые отмечают, что это события стало вторым по силе за последние четыре месяца.

В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х.

говорится в сообщении

Накануне сообщалось, что к Земле направляется много плазмы, солнечная активность растет. Пик вспышек прогнозировался на среду.

Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные.

уточнили в Лаборатории

В соответствии с прогнозами, в среду может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек. По данным ученых, графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза и приближается к уровню М.

Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.

уточнили специалисты