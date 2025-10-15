Снегопадом накроет часть Приморья на выходных

Ухудшение погоды вызовет активный циклон, который будет смещаться над Японским морем вдоль побережья Приморья, накрывая дальневосточный регион своим атмосферным фронтом. Уже в ночь с пятницы на субботу, 18 октября, начнутся осадки: дождь, дождь со снегом, в северных районах — снег. Они будут продолжаться до вечера, прекращаясь по мере смещения фронта на восток, а самого циклона — к проливу Лаперуза. Возможны гололёдные явления!
Температурный фон ночью +1…+9 °C, на севере 0…-5 °C; днём до 0…+5 °C, на юго-западе и побережье +6…+9 °C. Во второй половине дня начнёт холодать, так как за циклоном на территорию Приморья потянется холодная воздушная масса. Только на восточном побережье после обеда будет теплее, чем утром.
Во Владивостоке дождь будет лить ночью и утром, температура воздуха в это время +7…+9 °C, к утру понизится до +6 °C. Днём фронты уйдут из города, осадки прекратятся, из-за облаков покажется солнце, но усилится ветер. Похолодает до +4…+7 °C.
В ночь на воскресенье в центральных районах есть вероятность небольшого снега, на остальной территории края без осадков. Ночное выхолаживание усилится до 0… −10 °C с усилением заморозков от юга к северу. Днём воздух прогреется до −1… +8 °C, теплее всего в южном Приморье. Во Владивостоке промозгло: ночью +1…-1 °C, днём — не теплее, чем в субботу, ветер будет сохраняться.
Первый снег в дальневосточной столице, согласно статистическим данным Примгидромета, чаще всего случается в третьей декаде октября или в третьей декаде ноября, но устойчивый снежный покров формируется к январю.