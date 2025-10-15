Снегопадом накроет часть Приморья на выходных

В ночь на воскресенье в центральных районах есть вероятность небольшого снега, на остальной территории края без осадков. Ночное выхолаживание усилится до 0… −10 °C с усилением заморозков от юга к северу. Днём воздух прогреется до −1… +8 °C, теплее всего в южном Приморье. Во Владивостоке промозгло: ночью +1…-1 °C, днём — не теплее, чем в субботу, ветер будет сохраняться.