Концентрация нефти в водоеме в Заполярье снизилась в 21 раз благодаря «Аэрощупу»

«Работы проводились на водотоке с небольшими глубинами, но были довольно сложными из-за рельефа дна и песчано-илистых отложений. Использовалось специальное оборудование, сконструированное и изготовленное на базе БИ ТГУ. Для очистки применялось мобильное устройство для подачи водо-воздушной смеси, которое мы постоянно модернизируем. Его испытывали в 2025 году в морских условиях на Керченском разливе мазута в Анапе, а также для оценки загрязненности донных отложений дизельным топливом реки Амбарная (Красноярский край)», — сказал директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.