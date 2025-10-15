Концентрация нефти в водоеме в Заполярье снизилась в 21 раз благодаря «Аэрощупу»

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Очистные работы в Республике Коми на водном объекте, дно которого было исторически загрязнено нефтью, провели ученые Томского государственного университета (ТГУ). Использование их технологии «Аэрощуп» позволило в 21 раз снизить концентрацию нефти и свести ее наличие к минимуму, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Работы проводились на водотоке с небольшими глубинами, но были довольно сложными из-за рельефа дна и песчано-илистых отложений. Использовалось специальное оборудование, сконструированное и изготовленное на базе БИ ТГУ. Для очистки применялось мобильное устройство для подачи водо-воздушной смеси, которое мы постоянно модернизируем. Его испытывали в 2025 году в морских условиях на Керченском разливе мазута в Анапе, а также для оценки загрязненности донных отложений дизельным топливом реки Амбарная (Красноярский край)», — сказал директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.
Анализ грунта после завершения очистных работ, проведенный в аккредитованной лаборатории, показал снижение нефти в 21 раз. Достигнутая концентрация углеводородов соответствовала нормативному значению, утвержденному в Республике Коми.
«По итогам проведенных работ появились новые идеи для доработки оборудования. Это всегда хорошо. Так, например, некоторые технические и технологические усовершенствования мы произвели после работ, в Анапе и Норильске. В частности, была сделана новая мобильная конструкция нашего флотационного устройства, которое может перемещаться одним человеком. Это большой плюс при работе в труднодоступных местах», — отметил Воробьев.
Как происходила очистка.
В Республике Коми ученые работали на труднодоступном участке. Все оборудование было мобильным, где модули переносились вручную и собирались в установку уже на месте производства работ. На объекте очистки экологи ТГУ использовали классическую схему сочетания механических и биологических методов очистки. На первом этапе мобильную нефть убирали с поверхности воды боновыми заграждениями. Далее, при помощи водовоздушной смеси, которая является основой технологии «Аэрощуп», отделяли нефть от донных отложений, что позволило собирать ее с поверхности воды без изъятия донного грунта.
Дополнительно использовались запатентованные устройства вибрационной очистки, позволяющие извлекать мобильную нефть из толщи грунта. Сорбционные боны улавливали и собирали на себя тонкое загрязнение — нефтяную пленку на поверхности воды. А устройство «Аэрощуп барьер» (тоже разработка ученых БИ ТГУ) создавало сплошной пузырьковый заслон по сечению реки, и не позволяло нефтяным агрегатам передвигаться в толще воды ниже участка очистки — загрязнение поднималось устройством на поверхность, где извлекалось из водного объекта.
На втором этапе работ была проведена биологическая рекультивация с использованием препарата, созданного Томским госуниверситетом и ГК «Дарвин». Это препарат «Абориген», который ранее уже успешно применялся в Республике Коми. Микроорганизмы весьма активно разлагают нефть. Препарат привозился в концентрированном виде, разводился в нужных пропорциях и распылялся в прибрежной зоне. В водном объекте он использовался для иммобилизации на активных бонах — элементах технологии, применяемых для размещения микроорганизмов-деструкторов нефти, которые успешно выполняли свою задачу — убирали «невидимую» нефть из воды.
О технологии «Аэрощуп».
Технология «Аэрощуп», созданная в Биологическом институте ТГУ, единственная в России имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора и разрешена к использованию на территории всей страны. Она позволяет проводить очистные работы без выемки грунта и применения химии.
В 2021 году ТГУ и «Лукойл-Коми» с проектом «Чистые реки России» стали победителями конкурса «Надежный партнер. Экология». В 2021 году они получили национальную экологическую премию имени В. И. Вернадского за очистку водотока с историческим загрязнением. Использование разработки ученых ТГУ позволило в 65 раз снизить концентрацию углеводородов в донных отложениях.
Развитие технологий рекультивации и ремедиации загрязненных водных объектов Сибири и Арктики является одним из ключевых направлений стратпроекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», реализуемого университетом при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».