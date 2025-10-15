Омичам напомнили о возможностях использования маткапитала в 2025 году

Материнский капитал можно потратить на кружки, секции и репетиторов. В отделении Социального фонда России по Омской области сегодня рассказали о новых способах использования семейной выплаты.
«Материнский капитал может стать надежной поддержкой не только при поступлении в вуз, но и при оплате музыкальной школы, спортивной секции, онлайн-курсов или занятий с репетитором. Средства материнского капитала можно направлять на широкий спектр образовательных услуг для любого из детей в семье — не только на высшее образование, но и на дополнительные занятия, способствующие всестороннему развитию», — отметили в Соцфонде.
В частности, сертификат разрешено использовать для оплаты обучения в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, автошколах, у репетиторов, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, а также на образовательных онлайн-платформах. Главное условие — организация или педагог должны быть зарегистрированы в России и иметь лицензию на образовательную деятельность.
Воспользоваться маткапиталом на эти цели можно не ранее чем через три года после рождения ребенка, на которого выдан сертификат. При этом не имеет значения, на какого именно ребенка в семье оформлен сертификат — средства могут быть направлены на обучение любого из детей.
Для оформления выплаты необходимо заключить договор на оказание образовательных услуг с отметкой, что оплата производится за счет средств материнского капитала. Заявление подается через портал Госуслуг, МФЦ или непосредственно в отделение Социального фонда России. К заявлению прилагаются паспорт владельца сертификата и копия договора, заверенная образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем.
