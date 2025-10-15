Омичам напомнили о возможностях использования маткапитала в 2025 году

«Материнский капитал может стать надежной поддержкой не только при поступлении в вуз, но и при оплате музыкальной школы, спортивной секции, онлайн-курсов или занятий с репетитором. Средства материнского капитала можно направлять на широкий спектр образовательных услуг для любого из детей в семье — не только на высшее образование, но и на дополнительные занятия, способствующие всестороннему развитию», — отметили в Соцфонде.