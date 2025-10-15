Мощный взрыв произошел у торгового центра в Эквадоре

10 октября мощный взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems, расположенном недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла, штат Теннеси, США. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис охарактеризовал взрыв как «очень разрушительный». Американским спасателям не удалось найти выживших после взрыва на заводе. Всего пропавшими без вести числятся 18 человек.