Мощный взрыв произошел у торгового центра в Эквадоре

В Эквадоре взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погиб мирный житель возле торгового центра Mall del Sol. В Сети также опубликовали кадры с моментом взрыва.
Погибшим оказался таксист, который работал неподалеку от этого места. На кадрах видно, как небо заволокло дымом после грохота. В результате также пострадали два человека, согласно информации, подтвержденной пожарной службой Эквадора.
— Это была сильная вспышка, — рассказали жители Урдеса Норте.
Взрывная волна также нанесла ущерб близлежащим зданиям и транспортным средствам, передает El Universo.
