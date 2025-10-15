Ученые рассказали, как зима 1480 года помогла изменить ход русской истории

Климатические условия зимнего сезона 1480 года оказали значительное влияние на военную кампанию магистра Ливонского ордена Бернда фон дер Борха по захвату псковских земель — это помогло жителям отстоять независимость. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в Археологическом центре ПсковГУ.
— Ученые не были уверены, что аномальная зима 1480 года помешала Ливонскому ордену захватить Псков. Однако исследование летописей помогло выявить закономерность. Суровые зимы 1322, 1323, 1341 годов, внезапные заморозки 1436 года совпадают с нападениями на псковские поселения, — уточнили эксперты.
Ливонцы успели атаковать Вышгородок 1 января 1480 года — помог рано появившийся лед. Несмотря на это, силам магистра пришлось отступать из города из-за внезапной оттепели, что сказалось на проходимости дорог.
Захватчики хотели собрать основные силы 26 января у ливонской крепости Нейгаузен, однако дата трижды переносилась — на 6, 15 и 20 февраля, передает «Газета.ru».
Недавно группа международных ученых выпустила сенсационное исследование, согласно которому первые мумии в истории создавались не в Египте или Южной Америке, а в Юго-Восточной Азии и Южном Китае 10−12 тысяч лет назад.