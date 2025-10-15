Годы имеют значение: россияне назвали недопустимую разницу в возрасте между партнерами

Согласно данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, большинство россиян считают допустимой разницу в возрасте между партнерами не более десяти лет. Исследование, в котором участвовали 1600 человек, показало, что 33% респондентов допускают разницу до пяти лет, а еще 33% — до десяти лет. Об этом пишет РБК.
Каждый пятый опрошенный считает, что возраст не имеет значения для отношений. Всего 7% участников опроса назвали допустимой разницу в 15 лет, а еще 3% одобрили больший возрастной разрыв. Специалисты отметили, что разница в 15−20 лет воспринимается большинством как проблема, особенно среди старшего поколения.
Исследование выявило разное отношение к ситуациям, когда мужчина старше женщины, и наоборот. Если мужчина старше на 15−20 лет, такую ситуацию принимают 78% россиян. Когда же женщина старше мужчины, процент одобрения снижается до 59%.
Социологи отмечают гендерные различия в восприятии возрастной разницы. Женщины чаще устанавливают возрастные рамки и видят проблему в большой разнице. Мужчины относятся к возрасту партнерши менее строго и чаще допускают разницу в десять лет и более.
По словам экспертов, на отношение влияют традиционные гендерные модели. Для мужчин молодая партнерша часто является символом статуса, тогда как женщина в аналогичной ситуации сталкивается с репутационными рисками. Исследование подтверждает, что союз, где мужчина старше, воспринимается как более нормальный.
Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что российское общество меняется в вопросах отношений, но некоторые традиционные элементы сохраняются. По его мнению, со временем отношение к союзам с большой разницей в возрасте может стать более спокойным. Наиболее толерантными к возрастной разнице оказались миллениалы, тогда как представители поколения Z проявили большую консервативность в этом вопросе.
