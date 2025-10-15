Годы имеют значение: россияне назвали недопустимую разницу в возрасте между партнерами

Прежде аналитический центр ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что около трети россиян говорят, что нужно начинать копить для достойной жизни в старости. Согласно опросу, около трети россиян (30%) убеждены, что откладывать средства на пенсию следует начинать до достижения 25-летнего возраста. Еще 25% респондентов считают, что оптимальное время для начала накоплений — период с 25 до 35 лет.