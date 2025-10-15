Пожароопасный сезон сохраняется в Хабаровском крае

После уборки урожая дачники начинают очищать свои приусадебные и земельные участки от сухой травы, мусора, убирать остатки растительности. При этом важно привести в порядок также зону вокруг домовладения — сделать ее безопасной. Однако, как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в крае сохраняется пожароопасный сезон, что стоит учитывать жителям: разведение костров и сжигание собранной сухой листвы может привести к пожарам.
— В настоящее время на территории края преимущественно I-III класс пожарной опасности. В Бикинском округе, Ванинском, Советско-Гаванском районах сохраняется IV (высокий) класс пожарной опасности, — проинформировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. — Особый противопожарный режим действует в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Амурском районах и Охотском муниципальном округе.
Кстати, по информации регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки, нарушения в условиях действия особого противопожарного режима могут привести к существенным штрафам: на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн. рублей.
— В случае уничтожения или повреждения лесов предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет, — предупредили в ведомстве.
Напомним, в случае обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать об этом по телефону «прямой линии» лесной охраны 8−800−100−94−00 или единой службы спасения 112. К слову, на данный момент на территории края действующих лесных пожаров нет.