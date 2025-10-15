Пожароопасный сезон сохраняется в Хабаровском крае

Кстати, по информации регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки, нарушения в условиях действия особого противопожарного режима могут привести к существенным штрафам: на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн. рублей.