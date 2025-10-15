В Самаре пройдет выставка-конференция «Психология бизнеса: бизнес — это я»

18 и 19 октября в Самаре можно будет посетить первую выставку-конференцию «Психология бизнеса: бизнес — это я». Она состоится в ивент холле «Сигнал». Уникальная площадка объединит психологию, коучинг и бизнес.
«Сегодня бизнес — это не только продукты и продажи, но и понимание того, как мышление предпринимателя влияет на развитие компании. Важно осознавать, что восприятие мира, внутренние убеждения, страхи и цели напрямую отражаются на коллективе, клиентах и конкурентной среде», — рассказывают организаторы.
На конференции выступят 26 экспертов из разных сфер, будут затронуты актуальные для предпринимателей темы. Упор сделают на практическое применение знаний. У участников будет возможность присоединиться к неформальному нетворкингу, обменяться опытом и наладить деловые связи.