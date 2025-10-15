Ричмонд
В Хабаровске студентку запугали делом о терроризме и обчистили счёт

Девушку убедили, что её личные данные используют для финансирования преступлений.

Источник: Freepik

В полицию Хабаровска обратилась 21-летняя студентка после того, как поняла, что стала жертвой телефонных мошенников, сообщает hab.aif.ru.

Девушке в мессенджере написала неизвестная и сообщила, что якобы некий Рубцов использует её личные данные для финансирования террористической деятельности.

Сообщение выглядело как официальное уведомление: студентке сообщили, что на неё заведено уголовное дело о госизмене и все средства на счетах будут изъяты. Чтобы «спасти» деньги, ей предложили перевести их на «безопасный счёт».

Следуя указаниям злоумышленников, хабаровчанка купила новый телефон и общалась только через него. Затем она сняла 684 тысячи рублей личных сбережений и перевела их через банкомат, полностью следуя «инструкциям» мошенников.

Когда связь с ними оборвалась, девушка обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — “Мошенничество”. Виновным грозит до шести лет лишения свободы», — сообщил Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.