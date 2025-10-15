Практика доброты: как участники проекта «Няня вместо мамы» помогают детям

Кого-то горе-матери бросили еще при рождении, и крохи находятся здесь до тех пор, пока не решится их дальнейшая судьба. А у кого-то есть родители, но они в силу разных обстоятельств не могут присматривать за своими малышами в больнице. Какая бы ни была жизненная ситуация, эти дети нуждаются не только в медицинском уходе, но и в любви, заботе, ласке.