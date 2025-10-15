Практика доброты: как участники проекта «Няня вместо мамы» помогают детям

Каждые выходные учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа Валерия Кондратович спешит в 3-ю городскую детскую клиническую больницу Минска. Там ее ждут малыши, которые по разным причинам оказались в медучреждении одни.
Кого-то горе-матери бросили еще при рождении, и крохи находятся здесь до тех пор, пока не решится их дальнейшая судьба. А у кого-то есть родители, но они в силу разных обстоятельств не могут присматривать за своими малышами в больнице. Какая бы ни была жизненная ситуация, эти дети нуждаются не только в медицинском уходе, но и в любви, заботе, ласке.
Корреспондент Sputnik Екатерина Куница побывала в детской больнице и узнала, сколько у Валерии Кондратович подопечных и как она помогает малышам.
Любовь к медицине
Валерия — волонтер проекта «Няня вместо мамы». О том, что в Белорусском государственном медицинском колледже реализуется данная инициатива, девушка узнала еще до поступления. И уже тогда решила: как только станет учащейся, обязательно присоединится к проекту, чтобы помогать детям.
Мой самый главный интерес — медицина. Особенно нравится заботиться о малышах, в будущем я хотела бы работать в роддоме.
В небольшой палате стоит два кювеза. На них прикреплена бирка с информацией о ребенке: только фамилия. Как позже рассказала заведующая педиатрическим отделением № 5 Наталья Саркисян, в больницу часто попадают новорожденные, которым еще не успели дать имя.
Пока одна малышка спит в кювезе, другая, чуть постарше — на руках у Валерии. Малышка улыбается — ей уютно и спокойно.
Тут дети растут на наших глазах. Марина (имя изменено по этическим соображениям — Sputnik) поступила совсем крошечной, новорожденной. Сейчас ей уже почти четыре месяца. Она узнает нас (волонтеров — Sputnik) и даже иногда к другим на ручки идти не хочет.
Перед тем, как начать «работать» няней, девушка прошла обучение по уходу и оказанию первой медицинской помощи малышам. Первое время, когда еще было мало опыта, Валерия переживала: ей хотелось все делать правильно и не навредить, ведь у деток в отделении самые разные патологии.
Главная задача волонтеров
По словам Валерии, количество малышей в отделении постоянно меняется. Иногда может понадобиться помощь нескольких волонтеров одновременно. Их основная задача по сути — няньчиться с младенцами: качать, носить на руках, обнимать и разговаривать. Дать тепло и заботу, которых детям не достает, пока они без мамы. Хотя процедуры по уходу волонтеры тоже выполняют. Все остальное ложится на плечи медсестер, которые находятся с детьми круглосуточно.
Если мы приходим в больницу ко времени обеда, то кормим малышей, переодеваем. Также, если есть необходимость, выполняем гигиенические процедуры, например, подмываем, меняем подгузники. Важно, чтобы ребенку было комфортно. А дальше смотрим по настроению: если малыш хочет спать, пробуем укачать на ручках. С детками постарше можно пообщаться: рассказать что-то, сказки почитать, картинки показать с животными.
Пока разговариваем с Валерией, новорожденная в кювезе начинает подавать звуки — кажется, что вот-вот проснется. Девушка тихонько гладит ребенка, и тот снова засыпает.
Валерия рассказала, что учится во вторую смену и утром ей приходится готовиться к занятиям. Поэтому навещать подопечных чаще всего удается только в выходные. Девушка призналась, что с нетерпением ждет этого времени и за неделю успевает соскучиться по малышам.
«Приятно видеть счастливые улыбки детей, которые тебя узнают, их сияющие глазки», — говорит волонтер.
Эмоциональный комфорт
В этот раз вместе с Валерией в больницу пришла куратор проекта, педагог-психолог медколледжа Наталья Холмачева. Она рассказала, что в инициативе участвует около 90 учащихся, но не все ухаживают именно за младенцами.
В детскую больницу приходят примерно 15 девочек, которые любят детей, и им нравится возиться с малышами. В свою очередь дети, которые здесь находятся, получают от волонтеров самое главное для них в период отсутствия мамы — эмоциональный комфорт.
Она также добавила, что проект помогает учащимся не только проявлять милосердие и эмпатию, но и совершенствовать практические навыки ухода. В будущем это значительно упрощает сдачу экзаменов.
А что говорят медики?
По словам Натальи Саркисян, в педиатрическое отделение попадают не только белорусские дети. Например, малыши из семей беженцев. Вне зависимости от цвета кожи и разреза глаз, помощь оказывается всем на самом высоком уровне и в полном объеме. Заведующая не скрывает: волонтеры действительно очень помогают медсестрам.
В нашем отделении — новорожденные и дети раннего грудного возраста, они требуют к себе большого внимания и иногда длительного нахождения в больнице. А волонтеры из медколледжа приходят с определенными навыками, подготовленные. Поэтому часть функций ложится на них — как помощь штатным медицинским работникам.
Дети привязываются к волонтерам, и когда долго рядом с ними нет взрослого человека, начинают более беспокойно себя вести, призналась врач.
Сама Наталья Саркисян тоже постоянно думает о подопечных малышах не только на работе, но и дома. Хотя у нее двое своих детей, которые требуют внимания и заботы, Наталья не может оставаться равнодушной.
Если ребенок болеет, хочется в первую очередь помочь облегчить его страдания. И совсем не важно, свой он или чужой.
Проект «Няня вместо мамы»
Волонтерская инициатива «Няня вместо мамы» — совместный проект Минской городской организации Белорусского Красного Креста и учащихся Белорусского государственного медицинского колледжа на базе детской клинической больницы № 3.
Председатель Минской городской организации БКК Романия Зорина рассказала, что идея проекта появилась после того, как неравнодушные мамы предложили помогать детям, которые находятся в больнице без родителей. Позже к инициативе присоединились учащиеся медколледжа.
В этом году «Няня вместо мамы» заняла одно из призовых мест в конкурсе «Лучший волонтерский проект в социальной сфере», организованный Россотрудничеством. С сентября по декабрь текущего года проект будет получать финансовую поддержку.