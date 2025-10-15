Ричмонд
В Краснодаре 18 улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 18 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе утром 15 октября.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “КС-3” и 15 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Так, временно обесточены улицы 2 отделение, Ботаническая, Главная, Объединенная, Вишневая, Восходная, Космическая, Крайняя, Лунная.

Электроэнергии нет по улицам Открытой, Юбилейной, Вязовой, Малиновой, Короткой, Новой, Анфимова Археолога, Лодыгина, Профессора Малигонова.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.