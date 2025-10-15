Ричмонд
Администрация Еманжелинска не признала аварийным разрушающийся дом

На мнение чиновников не повлияли даже результаты независимой экспертизы.

Источник: ОНФ

В Еманжелинске администрация городского поселения второй год отказывается признавать аварийным разрушающийся на глазах дом. Об этом рассказали в ОНФ.

По словам общественников, дом № 3 в Железнодорожном переулке буквально разваливается, но местные власти упорно не хотят признавать его аварийным и ставить в очередь на расселение. И это несмотря на все усилия жителей и проведённую в мае 2024 года независимую экспертизу. По её результатам вынесено однозначное заключение об аварийности дома.

Однако, несмотря на официальное заключение, местная администрация приняла постановление, в котором заявила об отсутствии оснований для признания дома аварийным. А в июле 2024-го после подтопления состояние здания ещё более ухудшилось, на стенах и потолке появилась плесень и грибок, угрожающие здоровью жильцов.

Когда и после этого людей решили не расселять, общественники обратились в прокуратуру. В результате было возбуждено уголовное дело по факту непризнания дома аварийным должностными лицами администрации Еманжелинского городского поселения.

Кроме того, следователь назначил новую экспертизу для объективной оценки технического состояния дома. А прокуратура оказала жителям правовую помощь, подготовив проект административного искового заявления.