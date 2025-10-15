Администрация Еманжелинска не признала аварийным разрушающийся дом

По словам общественников, дом № 3 в Железнодорожном переулке буквально разваливается, но местные власти упорно не хотят признавать его аварийным и ставить в очередь на расселение. И это несмотря на все усилия жителей и проведённую в мае 2024 года независимую экспертизу. По её результатам вынесено однозначное заключение об аварийности дома.