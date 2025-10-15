Самая популярная рыба в России подорожала почти на 30 процентов за год

Стоимость самой популярной рыбы в России — сельди — за год выросла почти на 30 процентов. По данным на сентябрь, средняя цена этой рыбы для покупателей достигла 375 рублей за килограмм.
При этом оптовая стоимость сельди, напротив, снижается. Так, в центральных регионах страны килограмм атлантической сельди стоит около 185 рублей.
Как сообщили «Известия», подорожание в рознице связано не с ценой самой рыбы, а с увеличением расходов на транспортировку, хранение и переработку продукции.
В сентябре 2025 года в России снизилась стоимость красной икры. Это произошло впервые с конца 2024 года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, с чем связаны колебания цены на красную икру и когда ожидается очередной рост.
Ранее доктор экономических наук Леонид Холод сообщил, что, помимо икры, к Новому году вырастут в цене на 5−10 процентов и другие продукты.
До этого стало известно, что рыбаки около острова Итурупа на Курилах выловили огромного тунца весом около 284 килограммов. Однако пойманный на Курилах тунец не является рекордным по весу. Так, еще шесть лет назад покупатели заплатили за другой улов три миллиона долларов.