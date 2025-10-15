Самая популярная рыба в России подорожала почти на 30 процентов за год

До этого стало известно, что рыбаки около острова Итурупа на Курилах выловили огромного тунца весом около 284 килограммов. Однако пойманный на Курилах тунец не является рекордным по весу. Так, еще шесть лет назад покупатели заплатили за другой улов три миллиона долларов.