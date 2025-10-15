Впервые в НХЛ одна команда не смогла забить в первых трех домашних матчах сезона

Старт сезона для «Нью-Йорк Рейнджерс» обернулся настоящим кризисом исторического масштаба. Команда не смогла забросить ни одной шайбы в трёх первых домашних играх чемпионата — подобного в летописи НХЛ ещё не происходило.
Очередное поражение ньюйоркцы потерпели в поединке с «Эдмонтоном», уступив 0:2. Хозяева вновь выглядели беспомощно в атаке и позволили «Ойлерз» спокойно увезти победу из «Мэдисон Сквер Гарден». До этого команда безрезультатно провела матчи против «Питтсбурга» (0:3) и «Вашингтона» (0:1), так и не сумев распечатать ворота соперников, передает «ТАСС».
Таким образом, безголевой домашний отрезок «Рейнджерс» достиг 180 минут чистого игрового времени — это абсолютный рекорд XXI века и худший результат среди всех действующих клубов лиги. Последний раз нечто подобное происходило почти век назад, когда «Питтсбург Пайрэтс» в 1928 году не забивали в течение 187 минут и 19 секунд, хотя тогда формат матчей и овертаймов значительно отличался от современного.
После пяти матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс» занимают пятое место в Столичном дивизионе, набрав четыре очка. «Эдмонтон» идёт вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе пять очков после трёх игр.
Следующая встреча «Рейнджерс» пройдет в гостях против «Торонто». Возможно, смена площадки поможет команде сбросить давление «Мэдисон Сквер Гарден» и наконец-то вернуть шайбу в ворота соперников. На домашний лёд «копы» вернутся 21 октября, когда примут «Миннесоту».
Читайте также: Выяснилось, что победу СКА против «Автомобилиста» не признали из-за ошибки судьи.