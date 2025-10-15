Впервые в НХЛ одна команда не смогла забить в первых трех домашних матчах сезона

Таким образом, безголевой домашний отрезок «Рейнджерс» достиг 180 минут чистого игрового времени — это абсолютный рекорд XXI века и худший результат среди всех действующих клубов лиги. Последний раз нечто подобное происходило почти век назад, когда «Питтсбург Пайрэтс» в 1928 году не забивали в течение 187 минут и 19 секунд, хотя тогда формат матчей и овертаймов значительно отличался от современного.