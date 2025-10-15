Поезд «Таврия» снова свяжет Омск и Крым уже с 17 декабря

Омичи вновь получат возможность добраться до Крыма на поезде «Таврия». С 17 декабря возобновляется прямое сообщение между Омском и Симферополем, которое было приостановлено в конце сентября. Компания «Гранд Сервис Экспресс» официально сообщила о возобновлении движения поезда «Таврия» по маршруту Омск — Симферополь. Первый рейс после перерыва отправится 17 декабря 2025 года.