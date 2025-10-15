Поезд «Таврия» снова свяжет Омск и Крым уже с 17 декабря

Омичи вновь получат возможность добраться до Крыма на поезде «Таврия». С 17 декабря возобновляется прямое сообщение между Омском и Симферополем, которое было приостановлено в конце сентября. Компания «Гранд Сервис Экспресс» официально сообщила о возобновлении движения поезда «Таврия» по маршруту Омск — Симферополь. Первый рейс после перерыва отправится 17 декабря 2025 года.
Ранее, с конца сентября, поезд ходил по укороченному маршруту: его северной конечной точкой стала Тюмень. Из Тюмени в Крым состав отправлялся по средам и воскресеньям, а обратно — по вторникам и субботам, следуя через Екатеринбург, Казань, Ульяновск, Сызрань, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Тамань.
Теперь омичи смогут воспользоваться прямым сообщением, в том числе для поездок на новогодние праздники. Продажа билетов уже открыта — стоимость начинается от 10 700 рублей.
