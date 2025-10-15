Красноярск вновь объединит лучших рестораторов страны

Это мощная платформа для обмена опытом, презентации трендов, поиска партнёров и вдохновения. В программе: — 3 насыщенных дня деловой программы — панельные дискуссии с лидерами рынка — лекции, мастер-классы и live-демонстрации — выставка инновационных решений для ресторанов, отелей и туристических проектов — нетворкинг и обмен опытом на высоком профессиональном уровне.