Красноярск вновь объединит лучших рестораторов страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 22 по 24 октября в Красноярске состоится Всероссийский форум гостеприимства GASTRO FORUM.
Как и в прошлом году, форум объединит профессионалов индустрии: рестораторов, шеф-поваров, барменов, управляющих, поставщиков и всех, кто формирует будущее HoReCa.
Это мощная платформа для обмена опытом, презентации трендов, поиска партнёров и вдохновения. В программе: — 3 насыщенных дня деловой программы — панельные дискуссии с лидерами рынка — лекции, мастер-классы и live-демонстрации — выставка инновационных решений для ресторанов, отелей и туристических проектов — нетворкинг и обмен опытом на высоком профессиональном уровне.
В течение двух дней на 9 различных площадках выступят более 50 экспертов и профессионалов сферы.
Регистрация открыта на сайте gastroforumkrsk.ru.
18+