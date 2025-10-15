Вторую по силе вспышку за четыре месяца зафиксировали на Солнце

Ученые зафиксировали значительное усиление активности на Солнце — 15 октября ожидается многомесячный пик по силе солнечных вспышек. Об этом рассказали в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза и приближается к уровню М. Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек, — добавили в Telegram-канале лаборатории.
Так, примерно в 7 часов утра по московскому времени на звезде произошла вспышка уровня М4.8. Она является второй по силе за последние четыре месяца. Исследователи предполагают, что 15 октября вспышки впервые за четыре месяца достигнут уровня Х.
До конца октября жителям России предстоит пережить две мощные магнитные бури. Первая волна стартует 17 октября слабым уровнем, постепенно усиливаясь до умеренного. Вторая — с 24 октября — достигнет пика в шестой уровень интенсивности.
13 октября сильные вспышки на звезде возобновились, вопреки прогнозам исследователей. На данный момент в центре диска Солнца наблюдаются два активных центра размером примерно по 150 тысяч километров каждый.