Российские актеры Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз — у них родился мальчик, которого назвали Леоном. Об этом звездная пара рассказала в социальных сетях, опубликовав совместные снимки.
— Разрыв между первой и второй беременностью 14 лет. Сейчас все глубинно и осознанно. Более спокойной я себя не помню, как под действием гормонов. Режим: как же я люблю эту жизнь. И настроение стабильно счастливое, — рассказывала до этого Дудина.
При этом она отмечала, что вторая беременность прошла так же легко, как и первая.
Серебряная медалистка Олимпийских игр в женском одиночном катании, спортсменка Александра Игнатова (Трусова) и ее муж Макар Игнатов 6 августа сообщили о том, что у них родился сын. Фигуристка оповестила об этом поклонников одним словом. Позже ее супруг опубликовал снимки с родов жены. Он отметил, что день рождения сына стал самым счастливым днем в его жизни.
По ее словам, после рождения сына она стала более спокойной. Она рассказала о том, как рождение мальчика повлияло на ее профессиональную деятельность.