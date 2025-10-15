Роспотребнадзор предложил запретить продавать некоторые БАДы

Роспотребнадзор предложил запретить продавать некоторые биологически активные добавки (БАДы). Соответствующий проект постановления обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По задумке ведомства, под запрет должна попасть торговля БАДами, не прошедшими госрегистрацию, содержащими запрещенные в России вещества, имеющими в составе превышающие нормы вещества, а также в случаях, когда отсутствует или представлена недостоверная информация о продукте и изготовителе. Кроме того, запретить могут и реализацию БАДов под видом пищевых добавок.
Предполагается, что требования, при их принятии, будут действовать с 1 марта следующего года до 1 марта 2032-го.
Добавим, по словам нутрициолога Галины Леоновой, БАДы следует подбирать исключительно под контролем врача, чтобы избежать низкой эффективности и возможного вреда для здоровья.