Роспотребнадзор предложил запретить продавать некоторые БАДы

По задумке ведомства, под запрет должна попасть торговля БАДами, не прошедшими госрегистрацию, содержащими запрещенные в России вещества, имеющими в составе превышающие нормы вещества, а также в случаях, когда отсутствует или представлена недостоверная информация о продукте и изготовителе. Кроме того, запретить могут и реализацию БАДов под видом пищевых добавок.