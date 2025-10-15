Белорусский космонавт Василевская сказала, на что похожа Беловежская пуща, если смотреть из космоса

— Все космонавты — это послы мира. И я сейчас работаю в Белорусском фонде мира, где мы занимаемся благотворительностью, общественной деятельностью, гуманитарным сотрудничеством. От добрых дел и помощи людям появляются крылья, чувствуешь воодушевление, — заключила белорусский космонавт.