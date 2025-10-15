Белорусский космонавт Василевская сказала, на что похожа Беловежская пуща, если смотреть из космоса

Первый космонавт Беларуси Марина Василевская рассказала, на что похожа Беловежская пуща, если смотреть из космоса, пишет БелТА.
Напомним, первый космонавт Беларуси Марина Василевская полетела на МКС 23 марта 2024 года. Здесь «Комсомолка» собрала топ фактов о Марине Василевской, первой белоруске.
Во время первого своего космического полета Василевская занималась в том числе дистанционным зондированием Земли. Находясь на Международной космической станции, белоруска была занята спектральной видеофотосъемкой поверхности планеты. Как рассказала Василевская, в том числе космонавты снимали Беларусь.
— Беловежская пуща выглядит как подкова. Это не сделано руками человека, так распорядилась природа, — подчеркнула она.
Космонавт призналась, что Земля невероятно красивая с высоты 400 километров, и что ее очень тронула увиденная с высоты красота планеты. Она поделилась, что, когда смотришь в иллюминатор, «будто видишь фантастический фильм».
— Все космонавты — это послы мира. И я сейчас работаю в Белорусском фонде мира, где мы занимаемся благотворительностью, общественной деятельностью, гуманитарным сотрудничеством. От добрых дел и помощи людям появляются крылья, чувствуешь воодушевление, — заключила белорусский космонавт.
К слову, недавно Роскосмос сообщил, что дублер первого космонавта Беларуси Василевской Ленкова полетит на орбиту, как ранее предлагал Путину Лукашенко.
Также Александр Лукашенко утвердил изменения в правах граждан Беларуси и России.