В России впервые оштрафовали за неубранную мочу питомца

В Москве впервые в российской практике оштрафовали владелицу собаки за оставленную питомцем мочу. Хозяйка животного была привлечена к административной ответственности и обязана выплатить 1,5 тысячи рублей за то, что ее пес помочился на клумбу.
Как сообщает Mash, хозяйка собаки ранее всегда убирала за своим псом Зефиром твердые экскременты. Однако конфликт возник с соседкой, которая негативно относится к собакам: кричит на животных, разбрасывает во дворе отраву и недавно направила жалобу в ветеринарный надзор. В обращении она утверждала, что хозяйка не убирает за животным и не прописывает его в квартире, что является нарушением закона, действующего с марта.
Инспекторы, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что на кадрах видно, как собака справляет малую нужду у куста, а Надежда убирает за ней твердые отходы в пакет, но не вытирает мочу с травы. На этом основании был выписан штраф. В комитете ветеринарии пояснили, что, по их трактовке, владельцы собак должны гулять с бутылкой воды и сразу смывать мочу.
При этом по действующему закону штрафные санкции применяются только за неубранные фекалии, что делает наказание Надежды неправомерным. Она подала заявление в суд для оспаривания штрафа.
