В России впервые оштрафовали за неубранную мочу питомца

Как сообщает Mash, хозяйка собаки ранее всегда убирала за своим псом Зефиром твердые экскременты. Однако конфликт возник с соседкой, которая негативно относится к собакам: кричит на животных, разбрасывает во дворе отраву и недавно направила жалобу в ветеринарный надзор. В обращении она утверждала, что хозяйка не убирает за животным и не прописывает его в квартире, что является нарушением закона, действующего с марта.