К Омскому свечному заводу построят железную дорогу

Сроки и стоимость реализации проекта пока не определены.

Источник: Om1 Омск

К Омскому свечному заводу, расположенному на улице Олега Кошевого в Кировском округе, планируют провести железную дорогу. Такое решение отражено в постановлении, подписанном мэром Омска Сергеем Шелестом, которым утверждён проект планировки части территории округа.

Согласно документу, путь длиной 187 метров будет проложен от станции Карбышево-1 и завершится тупиковым упором. Новая железнодорожная ветка необходима предприятию для организации приёма и отправки грузов. В год планируется принимать около 20 вагонов и отправлять около десяти. В числе перевозимых грузов — парафин в специализированных цистернах с паровой рубашкой и другие материалы.

Следующим этапом станет разработка и согласование проекта самого строительства. Сроки и стоимость реализации пока не определены.

Как указано на официальном сайте предприятия, свечной завод был создан на базе небольшой фирмы и вначале выпускал два вида хозяйственных свечей. В настоящее время ассортимент расширен до четырёх видов хозяйственных и более 1,5 тысячи видов декоративных изделий, включая продукцию из керамики, стекла и металла.