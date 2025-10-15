К Омскому свечному заводу построят железную дорогу

Согласно документу, путь длиной 187 метров будет проложен от станции Карбышево-1 и завершится тупиковым упором. Новая железнодорожная ветка необходима предприятию для организации приёма и отправки грузов. В год планируется принимать около 20 вагонов и отправлять около десяти. В числе перевозимых грузов — парафин в специализированных цистернах с паровой рубашкой и другие материалы.