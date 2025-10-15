Создана технология полной переработки старых шин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА разработали и запатентовали технологию безотходной переработки старых автомобильных шин. Из отходов получается отверждаемая смола для использования в производстве композитов и строительных материалов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Существующие способы переработки шин подразумевают их дробление до резиновой крошки, которую применяют в качестве основного компонента для покрытий или наполнителя для резиновых смесей. Однако ее получение сопровождается накоплением мусора — отходов полиэфирного шинного корда.
«Ученые РТУ МИРЭА предложили способ переработки, позволяющий использовать в качестве сырья 100% состава автомобильных шин для получения отверждаемой смолы. И резина, и полиэфир перерабатываются в одном реакторе. Выделяющийся при этом технический углерод выполняет роль стабилизатора, предотвращающего преждевременное отверждение смолы. Это свойство позволяет полностью отказаться от применения дополнительных химических стабилизаторов», — пояснили ТАСС в университете.
По словам доцента кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С. С. Медведева РТУ МИРЭА Александра Гервальда, получаемый в результате переработки материал обладает улучшенными механическими свойствами благодаря содержанию резины в его полимерной структуре.
«Разработка имеет перспективу широкого практического применения. Получаемые смолы после отверждения обладают высокими механическими характеристиками, такими как прочность и твердость, что позволяет использовать их в производстве композитных материалов, строительных элементов и других изделий. Таким образом, то, что раньше отправляли на свалку, теперь может стать сырьем для новой продукции», — резюмировали в вузе.