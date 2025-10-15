Создана технология полной переработки старых шин

«Разработка имеет перспективу широкого практического применения. Получаемые смолы после отверждения обладают высокими механическими характеристиками, такими как прочность и твердость, что позволяет использовать их в производстве композитных материалов, строительных элементов и других изделий. Таким образом, то, что раньше отправляли на свалку, теперь может стать сырьем для новой продукции», — резюмировали в вузе.