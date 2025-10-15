На Омск надвигается продолжительная магнитная буря

Омск ожидает продолжительная магнитная буря средней интенсивности, вызванная мощным солнечным выбросом. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) сообщили о мощном выбросе протуберанца с поверхности Солнца 14 октября. Это одно из самых крупных солнечных образований в этом году. Несколько дней оно наблюдалось на восточном краю звезды, постепенно поворачиваясь в сторону Земли.
Пик активности магнитной бури по прогнозам специалистов придется на 17 октября — с полуночи до 9 утра. По оценкам ученых, плазменный поток заденет нашу планету лишь краем. Однако если бы выброс произошел чуть позже — например, ближе к пятнице, — Земля оказалась бы в эпицентре удара, что могло бы спровоцировать значительно более сильную магнитную бурю.
Метеозависимым омичам рекомендуется в указанные часы избегать физических и эмоциональных перегрузок, обеспечить полноценный сон и, при необходимости, проконсультироваться с врачом.
