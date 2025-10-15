Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре спустя 72 года нашли дневник школьницы, описывающий смерть Сталина

Уникальную находку обнаружили на одном из чердаков в Самаре.

Источник: https://vk.com/starayasamara

В Самаре на чердаке нашли уникальный дневник школьницы, в котором девочка описывает события, связанные со смертью Сталина. Его обнаружили в одном из расселенных домов спустя 72 года.

«Сегодня случилось ужасное. Заболел, очень тяжело, Иосиф Виссарионович Сталин», — написала школьница в своем дневнике 4 марта 1953 года.

Девочка описывает, что сообщение об этом услышала по радио, когда делала черчение, и сначала не могла поверить словам о том, что Сталин умер. Потом она позвонила папе и пересказала ему новость.

В дневнике содержится описание эмоционального состояния школьницы, событий, которые происходили вокруг нее в этот день. Фотографии дневника были опубликованы в группе «Старая Самара». А подробнее о его содержании читайте в статье «КП-Самара».