В Самаре спустя 72 года нашли дневник школьницы, описывающий смерть Сталина

В Самаре на чердаке нашли уникальный дневник школьницы, в котором девочка описывает события, связанные со смертью Сталина. Его обнаружили в одном из расселенных домов спустя 72 года.
«Сегодня случилось ужасное. Заболел, очень тяжело, Иосиф Виссарионович Сталин», — написала школьница в своем дневнике 4 марта 1953 года.
Девочка описывает, что сообщение об этом услышала по радио, когда делала черчение, и сначала не могла поверить словам о том, что Сталин умер. Потом она позвонила папе и пересказала ему новость.