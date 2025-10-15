ИКИ РАН: вторая по силе за 4 месяца вспышка произошла на Солнце

На Солнце наблюдается прогнозировавшееся ранее усиление активности. Согласно прогнозам ученых, в среду, 15 октября, может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек. Об этом сообщили в Telegram-канале ИКИ РАН.
Отмечается непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза. Уже была зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Как сообщают эксперты, это второе по силе событие за последние четыре месяца. В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х.
Напомним, в ночь на вторник, 14 октября, Солнце выбросило в космос один из самых больших в этом году протуберанцев. Все находящиеся на Солнце время это вещество смещалось в сторону Земли, однако было выкинуто в космос в правильное время. Оно не должно задеть ни Меркурий, ни Землю.