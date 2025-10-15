В Башкирии в деятельности частных клиник грядут изменения

По информации пресс-службы парламента Башкирии, депутаты комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов подготовили изменения в закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан».
Изменения касаются деятельности частных клиник: они должны будут обеспечивать оказание пациентам медицинской помощи на основе клинических рекомендаций минздрава. Инициатива направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи, где бы гражданин ее ни получал — в государственной клинике или частной. Речь идет о том, чтобы частные медучреждения не просто имели доступ к клиническим рекомендациям, а обеспечивали их применение в ежедневной врачебной практике.
— Прежде всего, это вопрос безопасности и минимизации рисков врачебной ошибки. Качество медицинских услуг в республике должно определяться едиными современными подходами, а не формой собственности медицинской организации, — считает председатель Госсобрания Константин Толкачев.
По его словам, и сегодня многие частные клиники ориентируются на клинические рекомендации. Тем не менее закон необходим: применение утвержденных алгоритмов лечения должно стать правилом и не зависеть от воли и подходов конкретного руководителя.
Также законопроект предусматривает право пациента выбирать лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти.
Законопроект планируется принять в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Госсобрания РБ в конце октября.