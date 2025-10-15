В Башкирии в деятельности частных клиник грядут изменения

Изменения касаются деятельности частных клиник: они должны будут обеспечивать оказание пациентам медицинской помощи на основе клинических рекомендаций минздрава. Инициатива направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи, где бы гражданин ее ни получал — в государственной клинике или частной. Речь идет о том, чтобы частные медучреждения не просто имели доступ к клиническим рекомендациям, а обеспечивали их применение в ежедневной врачебной практике.