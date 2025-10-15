Умерла декан факультета театра кукол Тамара Стависская

В Петербурге на 68-м году жизни скончалась декан факультета театра кукол Российского государственного института сценических искусств Тамара Стависская. Об этом сообщили в пресс-службе РГИСИ.
Почти четыре десятилетия своей жизни Стависская посвятила Театральному институту на Моховой. В 1987 году она поступила на режиссёрский курс ЛГИТМиКа, а с 1997 года начала преподавать актёрское мастерство и режиссуру театра кукол.
В 2000-х Стависская разработала авторскую методику обучения работе с планшетной тренировочной куклой, которая получила признание не только в России, но и за рубежом. В 2008 году вместе с супругом Александром она основала театр-студию «КукАртель».
Многие её ученики стали лауреатами российских и международных премий, в том числе «Золотой маски» и «Золотого софита».