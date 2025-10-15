Ричмонд
Бастрыкин потребовал проверить состояние дороги в Пермском районе

Жители Пермского района пожаловались на плохую дорогу и разрушающийся мост.

Источник: Комсомольская правда

Жители деревни Клестята в Пермском районе пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на состояние дороги, ведущей к их населенному пункту.

Они написали, что асфальта на проезжей части нет, а грунтовое покрытие размывается дождем и снегом, поэтому на дороге образовались многочисленные ямы и колеи. И доехать до домов на автомобиле бывает очень сложно.

— Кроме того, единственный автомобильный мост через реку Мулянку разрушается, в его конструкциях появились трещины, что создает угрозу обрушения объект, — сообщили в следственном комитете. — Обязанность провести капитальный ремонт переправы была возложена на администрацию района, однако до настоящего времени работы не организованы.

Обращения граждан по поводу бездействия районных властей в различные инстанции результатов не принесли.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину проверить данные факты и доложить ему о результатах процессуальной проверки.