Жители Башкирии жалуются на отсутствие мобильного интернета

В Башкирии перестал работать мобильный интернет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 15 октября, в Уфе и других городах Башкирии произошел массовый сбой в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, число жалоб на связь начало стремительно расти около 09:30 по местному времени.

По предварительной информации, работа мобильного интернета могла быть приостановлена из соображений безопасности. Как ранее объяснял Telegram-канал «Объясняем. Башкортостан», сотовые вышки могут использоваться для наведения беспилотных летательных аппаратов, поскольку координаты легко отслеживаются по сигналу. Периодическое отключение мобильного интернета затрудняет наведение дронов.

