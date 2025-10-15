Магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на 17 октября

Сотрудник ИЗМИРАН Валерий Петров заявил, что Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Потому бурь в самом деле станет даже больше, и так продлится два-три года. И жить в магнитных штормах и в полярных сияниях примерно до 2028 года.