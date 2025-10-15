Магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на 17 октября

В ночь на 17 октября на Земле ожидаются магнитные бури. Очередным прогнозом космической погоды в Telegram-канале поделились в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Отмечается, что магнитные возмущения продлятся с полуночи до 06:00 часов 17 октября. В пике возмущений сила бури будет доходить до значения G2.
Ранее был опубликован прогноз магнитных бурь на неделю с 13 по 19 октября 2025 года.
Сотрудник ИЗМИРАН Валерий Петров заявил, что Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Потому бурь в самом деле станет даже больше, и так продлится два-три года. И жить в магнитных штормах и в полярных сияниях примерно до 2028 года.
В начале лета на Землю обрушилась мощная магнитная буря при отсутствии плазмы, при этом планету атакуют какие-то «пустые магнитные трубки», чего не было никогда.