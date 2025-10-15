Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко высказался о доступных лекарствах в Беларуси

Лукашенко сказал про эффективные и доступные белорусские лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о доступных и эффективных отечественных лекарствах, сообщила пресс-служба президента.

На эту тему глава страны высказался в поздравлении работникам фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси с профессиональным праздником.

Лукашенко подчеркнул, что значимый фактор сохранения здоровья нации и одна из ключевых составляющих независимости и безопасности страны кроются именно в устойчивом развитии фармацевтической и микробиологической промышленности. При этом он сказал о доступности белорусских лекарств.

— Благодаря кропотливому каждодневному труду слаженного коллектива, обладающего серьезными научными знаниями и практическим опытом, создаются эффективные и доступные лекарственные средства, которым доверяют не только в нашей стране, но и за ее пределами, — подчеркнул белорусский лидер.

И резюмируя, выразил убеждение в том, что верность профессии белорусских фармацевтов, микробиологов и других работников данной сферы, а также их ответственность и целеустремленность станут способствовать результативной работе и выполнению поставленных перед отраслью задач.

А еще Александр Лукашенко утвердил изменения в правах граждан Беларуси и России.

Накануне Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше