Лукашенко высказался о доступных лекарствах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о доступных и эффективных отечественных лекарствах, сообщила пресс-служба президента.
На эту тему глава страны высказался в поздравлении работникам фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси с профессиональным праздником.
Лукашенко подчеркнул, что значимый фактор сохранения здоровья нации и одна из ключевых составляющих независимости и безопасности страны кроются именно в устойчивом развитии фармацевтической и микробиологической промышленности. При этом он сказал о доступности белорусских лекарств.
— Благодаря кропотливому каждодневному труду слаженного коллектива, обладающего серьезными научными знаниями и практическим опытом, создаются эффективные и доступные лекарственные средства, которым доверяют не только в нашей стране, но и за ее пределами, — подчеркнул белорусский лидер.
И резюмируя, выразил убеждение в том, что верность профессии белорусских фармацевтов, микробиологов и других работников данной сферы, а также их ответственность и целеустремленность станут способствовать результативной работе и выполнению поставленных перед отраслью задач.
