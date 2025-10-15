«Было много соблазнов»: Павлиашвили рассказал о первой жене, которой изменял

Певец Сосо Павлиашвили признался, что в начале карьеры вел себя как настоящий ловелас, несмотря на то что был женат. Его первой женой стала Нино Учанейшвили, с которой он познакомился еще в студенческие годы. Их союз, казавшийся прочным, продлился около двадцати лет и подарил им сына Левана.
Певец рассказал, что с ростом популярности поддался соблазнам и все чаще изменял супруге, остававшейся с сыном в Грузии, пока он жил и работал в Москве. Артист признал, что полностью виноват в распаде семьи, и поблагодарил Нино за мудрость и терпение.
— Разные страны… Было очень много соблазнов. Это была моя вина полностью. Я никогда не отказывался. Два слова — спасибо и прости. Я каждый день благодарен Нино, и каждый день я могу говорить: «Прости», — рассказал Павлиашвили в интервью журналистке Светлане Бондарчук на Youtube.
По словам Павлиашвили, несмотря на прошлое, они сохранили теплые отношения. Бывшая жена до сих пор бывает у него в гостях и остается частью семьи, а его нынешняя супруга Ирина и Нино хорошо ладят между собой.
