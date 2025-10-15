Кишинев останется без света и воды — проявите терпение: список улиц, где пройдут отключения

В трёх столичных секторах сегодня не будет электричества.
Об отключениях, связанных с запланированными работами, сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
ул. Мунчешть, 799 — в промежутке с 08:40 до 17:00.
ул. Мунчешть, 29, 29/1, 52, 54 — в промежутке с 09:40 до 16:40.
Буюканы:
ул. Кодряну Г., 1−7, 2−12, ул. Корнулуй, 5/2, 7, 7/1, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 10/2, 11/1, 13/1, 13/2, 13/4, 17, 22, 23, 24, ул. Друмул Таберей, 2−24, 24/1, 28A, 38, 38A, 17, 17/1, 19, 21, 21 блок 4, 25−31, 35−41, ул. Дурлешть, 11, ул. Тоамней, 1−7, ул. В. Лупу, 59/1, 61−69, 73, 81v, 85H, ул. Вовинцень, 1/1, 3−9, 4, 6−14 (частично) — в промежутке с 12:00 до 16:00.
ул. Бисеричий, 7−19, 20−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, ул. Кодряну Г., 46−54, 78, 61−69, 73−89, ул. Драгомирна, 11, 15−49, 63, 28−32, 34/1, 38, 48−50, 58, 68, ул. Хумулешть, 1−3, ул. Скитулуй, 1, 1B, 1J, ½, ¼, ⅙, ⅛, 1/9, 3A, 3B, 5−15, 19−21, 2−4, 8−32 — в промежутке с 09:30 до 16:30.
Центр:
ул. Г. Асаки, 62, 62/1, 64/1, 64/2, 65a, 66/1, 68/1, 71/3, 77, ул. Гренобле, 999, ул. Миорица, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ⅚, ⅝, 5/9, 7, 9/1, 9/2, 11 — в промежутке с 11:00 до 16:20.
ул. А. Бернардцци, 25, ул. А. Матеевича, 36/1, 38/1, ул. Армянская, 2, ул. М. Когэлничану, 36, ул. В. Александри, 12, 53, 61, 63/1, 65−69 — в промежутке с 10:00 до 16:00.
Десятки потребителей в столице и Гидигиче завтра останутся без воды.
О запланированных на среду отключениях сообщает поставщик услуги.
С 09:00 до 15:00 воды не будет по адресам: ул. Галац, 1−23, 2−18, Костюжень, 30−74, А. Тургенев, 3−19,2−16, Апелор, 6.
С 09:00 до 18:00 работы будут проводиться в Гидигиче на улицах: А. Матеевича, Пэчий, М. Костин, В. Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия, Л. Деляну.
Потребителей призывают запастись водой на этот промежуток.