Малый бизнес получит более 15 млрд рублей на возрождение культурного наследия

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко подробно рассказал о целях программы: «Наша общая задача с Корпорацией МСП — вывести работу с культурным наследием на новый уровень. Мы не просто создаем условия для реставрации зданий, а формируем точки роста для территорий. Мы видим большой интерес к программе кредитования. На рассмотрении в Банке ДОМ.РФ уже порядка 200 заявок на получение кредита по льготной ставке, многие из них поступили от малого и среднего бизнеса».