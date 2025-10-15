Малый бизнес получит более 15 млрд рублей на возрождение культурного наследия

До конца 2026 года малый и средний бизнес может привлечь более 15 млрд рублей льготного кредитного финансирования под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия. Оператор программы — ДОМ.РФ.
Инициатива реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, озвученному на ПМЭФ-2025. Механизмом поддержки стали «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Специальные лимиты на 7,8 млрд рублей для этих целей уже доведены до банков-кредиторов программы: Банка ДОМ.РФ, Сбера и ВТБ.
Как отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, это решение не только даст предпринимателям финансовую поддержку для реставрации, но и поможет включить исторические объекты в современную жизнь, повысив туристическую привлекательность регионов, инвестиционную активность и создав новые рабочие места.
По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, этот механизм, действующий с 2021 года, уже помог более чем 90 тыс. компаний привлечь свыше 1,1 трлн рублей. У бизнеса, получившего такую господдержку, доход и занятость растут в 2−3 раза быстрее. В рамках проекта до 2030 года суммарный объем финансирования под эти поручительства может превысить 1,3 трлн рублей.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко подробно рассказал о целях программы: «Наша общая задача с Корпорацией МСП — вывести работу с культурным наследием на новый уровень. Мы не просто создаем условия для реставрации зданий, а формируем точки роста для территорий. Мы видим большой интерес к программе кредитования. На рассмотрении в Банке ДОМ.РФ уже порядка 200 заявок на получение кредита по льготной ставке, многие из них поступили от малого и среднего бизнеса».
Гендиректор Корпорации МПС Александр Исаевич подчеркнул, что реализация механики «зонтичных» поручительств даст возможность банкам активнее кредитовать МСП по проектам восстановления исторических объектов, а бизнесу — покрывать недостаточный объем залогов.
Вся информация о планируемых и реализованных проектах по реставрации ОКН, а также каталог сертифицированных для таких работ подрядчиков собраны на цифровой платформе наследие.дом.рф.