Угроза распространения огня отсутствует: глава Феодосии рассказал о пожаре на нефтебазе в Крыму

Глава администрации Феодосии Владимир Ким заявил об отсутствии угрозы распространения огня на горящей уже третьи сутки нефтебазе. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба Крыма.
Ким обратился к жителям города, заверив, что оснований для переживаний нет. Он подчеркнул, что распространение пожара с территории объекта в настоящее время исключено. Глава администрации также сообщил о проведении регулярных замеров воздуха силами Роспотребнадзора.
По словам Кима, текущие показатели состояния воздуха в Феодосии соответствуют установленным нормативам. Ситуация с пожаром находится на постоянном контроле у властей. Глава администрации пообещал оперативно информировать граждан о всех изменениях в ходе работ по ликвидации возгорания.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии. Из-за этого возник пожар. Пострадавших нет, но оперативные службы делают всё возможное для тушения возгорания.