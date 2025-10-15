«Как жила в Латвии, так и живет»: Садальский выступил в защиту Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле в 2022 году приняла решение, что больше не приедет в Россию. Российский актер Станислав Садальский объяснил, почему слово «беглянка» никак не подходит исполнительнице.
По его словам, Вайкуле можно называть как угодно, однако «беглянкой» певица точно не является. Артистка родилась и воспитывалась не в России.
— Шоу Лаймы в Грузии состоится 5 декабря, а ее освистали и назвали позорницей. Беглую артистку разгромили в пух и прах. Откуда она беглая-то? Она как жила в Латвии, так и живет. У нее все билеты распроданы. У нас, в Москве, будет то же самое, если она надумает приехать, — добавил актер в своем блоге.
Певица Лайма Вайкуле в ходе общения с журналистом на своем фестивале «Рандеву», проходившем с 25 по 27 июля в Юрмале, пожелала, чтобы военный конфликт между Киевом и Москвой «побыстрее закончился». Представитель СМИ выразил мнение, что достичь мира поможет музыка, на что артистка дала свой краткий ответ.
Партнер певицы по бизнесу Шираз Мамедов решил через суд забрать оставшуюся часть ее компании в России — филиал «Лайма-Люкс РУС», который занимается салонами красоты и продажей косметики, мебели.