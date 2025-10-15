Ричмонд
Умер Олег Марков, режиссер и профессор Института культуры Кубани

Скончался режиссер Олег Марков.

Источник: соцсети

Умер Олег Иванович Марков — режиссер, доктор педагогических наук, профессор кафедры театрального искусства Института культуры. Об этом сообщила глава минкульта Краснодарского края Виктория Лапина.

«Олег Иванович Марков стоял у истоков подготовки режиссёров массовых мероприятий и представлений и внес вклад в развитие Института культуры Кубани. Его пособие по сценарной культуре стало настольной книгой для многих специалистов в сфере культуры на Кубани и Северном Кавказе. Среди его работ — театрализованная постановка на Сопке Героев в Крымском районе», — говорится в ее сообщении.

Работники культуры Кубани выражает соболезнования родным и близким Олега Маркова.