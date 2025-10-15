Сельдь в России подорожала на треть: что стало причиной

Согласно приведенной информации, килограмм сельди в октябре этого года обойдется в 375 рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. При этом оптовые цены на этот вид рыбы снижаются — цены на атлантическую сельдь в Центральной России подешевели в оптовом сегменте на 14%, до 185 рублей за 1 кг.