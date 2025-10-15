Ричмонд
Сельдь в России подорожала на треть: что стало причиной

Сельдь в России за год подорожала почти на 30%

Источник: Комсомольская правда

Средняя стоимость сельди в России выросла примерно на 30%. Такие данные приводит Росстат, передают «Известия».

Согласно приведенной информации, килограмм сельди в октябре этого года обойдется в 375 рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. При этом оптовые цены на этот вид рыбы снижаются — цены на атлантическую сельдь в Центральной России подешевели в оптовом сегменте на 14%, до 185 рублей за 1 кг.

По словам директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, розничная стоимость сельди, как и других видов рыб, растет из-за увеличения издержек на логистику, хранение и переработку.

Эксперт также обратил внимание на рост расходов на топливо, электроэнергию и транспортировку, а также на фонд оплаты труда. При этом маржинальность производства сельди снизилась на четверть за последние три года.

Накануне россиян предупредили о подорожании сахара в 2026 году. К изменению цен приведут неурожай сахарной свеклы, вызванный неблагоприятными погодными условиями, а также сокращение внутреннего производства.