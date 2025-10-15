Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские приставы отправили на родину больше тысячи нелегальных мигрантов

За 9 месяцев 2025 года судебные приставы Свердловской области отправили на родину больше тысячи иностранцев, нелегально находившихся в России и нарушивших миграционное законодательство.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП, всего с начала года со Среднего Урала были выдворены 1 тысяча 176 нелегальных мигрантов. Отправки домой они дожидались в центрах временного содержания иностранцев, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ.

Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу России.

Напомним, недавно на Среднем Урале суд назначил 5,7 млн рублей штрафа за незаконное привлечение мигрантов к работе на хлебокомбинате. А в Екатеринбурге силовиками был пресечен канал незаконной миграции — работали спецслужбы сразу двух уральских регионов.