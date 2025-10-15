Разработан способ диагностики инфекций у сельхозкультур для умных теплиц

В Институте прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде при участии ученых Университета Лобачевского идет разработка одного из первых отечественных флуориметров. Это лабораторный прибор, который измеряет интенсивность флуоресценции образца. Он используется для определения концентрации в образцах различных веществ, таких как ДНК, РНК, белки, витамины, лекарства, токсины и другие.