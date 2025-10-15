Разработан способ диагностики инфекций у сельхозкультур для умных теплиц

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского разработали способ диагностики инфекций у сельхозкультур для умных теплиц, который позволяет определять вирусное заболевание по реакции растения на стресс. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Способ диагностики инфекций у сельхозкультур для умных теплиц разработали в Университете Лобачевского. Метод позволяет определять вирусное заболевание у пасленовых по реакции растения на стресс», — сказала собеседница агентства.
Больное растение определяют по его ответу на ритмические вспышки света.
«Активный переход световой энергии в тепло и интенсивность флуоресценции (процесс, при котором вещество светится при поглощении энергии — прим. ТАСС) — одни из ключевых признаков заражения патогеном», — пояснили в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что метод может быть использован в системах автоматической диагностики состояния растений в умных теплицах.
«В лабораторных условиях разработка позволяет поддерживать эффективность противовирусных препаратов и выращивать растения, устойчивые к заболеваниям», — уточнила она.
Настройка флуориметра.
В Институте прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде при участии ученых Университета Лобачевского идет разработка одного из первых отечественных флуориметров. Это лабораторный прибор, который измеряет интенсивность флуоресценции образца. Он используется для определения концентрации в образцах различных веществ, таких как ДНК, РНК, белки, витамины, лекарства, токсины и другие.
Аспирант кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н. И. Лобачевского Алена Гришина, которая является автором метода диагностики инфекций у сельхозкультур рассказала ТАСС, что распространение вируса в листьях табака было описано с помощью сканирующего импульсного флуориметра.
«Эти приборы позволяют одновременно воздействовать на растения светом и делать снимки с визуализацией различных параметров состояния растения. Главная задача — подобрать правильный режим съемки для определения заболевания — периоды световых вспышек, их длительность и так далее», — добавила она.
Гришина уточнила, что в результате удалось определить алгоритмы для диагностики одного из самых распространенных вирусов, который поражает пасленовые культуры, такие как табак, картофель, и помидоры. Данные исследований ННГУ будут использованы в настройке прибора. Запланировано тестирование установки в Центре биофизики Университета Лобачевского.
По словам автора исследования, режимы съемки флуориметров для оценки состояния растений и выявления патогенов разрабатывают ученые во всем мире.
«Чем больше режимов съемок для определенных патогенов мы знаем, тем быстрее сможем диагностировать заболевание. В идеале для определения каждого вируса, бактерии, гриба нужно применять специальный режим съемки», — отметила Гришина.
Исследования велись учеными Центра биофизики ННГУ в рамках проекта Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Фотоника». Технология запатентована при поддержке Центра трансфера технологий вуза.