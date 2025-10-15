В Омске прокуратура помогла инвалиду вернуть незаконно списанные деньги

Как установила проверка, в январе 2025 года женщина добровольно погасила задолженность по коммунальным платежам в пользу ООО «Магнит» в размере 5 800 рублей, после чего производство было официально окончено. Однако в июле того же года с ее банковского счета повторно была списана та же сумма — без каких-либо оснований.