В Омске прокуратура помогла инвалиду вернуть незаконно списанные деньги

Прокуратура Кировского округа Омска восстановила права местной жительницы — инвалида I группы. Женщина обнаружила, что с ее счета списали уже погашенную задолженность. в размере 5,8 тысячи рублей. Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.
Как установила проверка, в январе 2025 года женщина добровольно погасила задолженность по коммунальным платежам в пользу ООО «Магнит» в размере 5 800 рублей, после чего производство было официально окончено. Однако в июле того же года с ее банковского счета повторно была списана та же сумма — без каких-либо оснований.
Прокуратура Кировского округа внесла представление руководителю Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области. В результате вмешательства надзорного органа излишне взысканные средства были возвращены заявителю, а нарушение устранено.
Ранее мы писали, что омский боец СВО, считавшийся пропавшим без вести, нашелся и представлен к награде.