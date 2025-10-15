Депутат Леонов рассказал россиянам об опасности «ветряночных вечеринок»

В России зафиксирован рост числа случаев заболевания ветряной оспой среди взрослого населения. Несмотря на миф о том, что эта инфекция преимущественно детская, многие впервые сталкиваются с симптомами во взрослом возрасте. Педиатр Надежда Веселовская отметила, что заболевание легко распространяется.