Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Леонов рассказал россиянам об опасности «ветряночных вечеринок»

Заражать детей ветряной оспой намеренно — бессмысленно, однако из-за этого повышается риск широкого распространения заболевания. Об этом в среду, 15 октября, заявил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Заражать детей ветряной оспой намеренно — бессмысленно, однако из-за этого повышается риск широкого распространения заболевания. Об этом в среду, 15 октября, заявил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Что касается «ветряночных вечеринок», на мой взгляд, это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи, — отметил парламентарий.

В последние годы в стране наблюдается популярная тенденция — родители привозят здоровых детей в гости к ребенку, который болеет ветряной оспой. Подобным образом взрослые дают своим детям возможность переболеть ветрянкой в раннем возрасте.

По словам Леонова, все должно идти «своим чередом». Если ребенку суждено заболеть в коллективе, то он заболеет, передает ТАСС.

В России зафиксирован рост числа случаев заболевания ветряной оспой среди взрослого населения. Несмотря на миф о том, что эта инфекция преимущественно детская, многие впервые сталкиваются с симптомами во взрослом возрасте. Педиатр Надежда Веселовская отметила, что заболевание легко распространяется.