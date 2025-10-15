Депутат Леонов рассказал россиянам об опасности «ветряночных вечеринок»

Заражать детей ветряной оспой намеренно — бессмысленно, однако из-за этого повышается риск широкого распространения заболевания. Об этом в среду, 15 октября, заявил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.
— Что касается «ветряночных вечеринок», на мой взгляд, это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи, — отметил парламентарий.
В последние годы в стране наблюдается популярная тенденция — родители привозят здоровых детей в гости к ребенку, который болеет ветряной оспой. Подобным образом взрослые дают своим детям возможность переболеть ветрянкой в раннем возрасте.
По словам Леонова, все должно идти «своим чередом». Если ребенку суждено заболеть в коллективе, то он заболеет, передает ТАСС.
В России зафиксирован рост числа случаев заболевания ветряной оспой среди взрослого населения. Несмотря на миф о том, что эта инфекция преимущественно детская, многие впервые сталкиваются с симптомами во взрослом возрасте. Педиатр Надежда Веселовская отметила, что заболевание легко распространяется.