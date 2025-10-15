Стипендии для студентов творческих вузов Татарстана увеличатся

Кабмин Татарстана подготовил проект постановления, который увеличит ежемесячные стипендии для студентов, обучающихся по творческим специальностям. Документ уже прошел антикоррупционную экспертизу.
По новым правилам, стипендия составит 2 224 рубля в месяц. Выплаты будут получать студенты, обучающиеся в вузах за счет федерального бюджета по очной форме и заключившие договор о целевом обучении с Минкультом республики.
Для получения стипендии студент должен обязаться отработать в Минкульте или подведомственном учреждении не менее трех лет после окончания учебы. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Минфин региона будет ежегодно выделять необходимые средства из бюджета. Контроль за исполнением документа возложен на Минкульт Татарстана, который также будет следить за целевым использованием стипендий и соблюдением условий договоров.
Напомним, в Татарстане введут компенсацию за обучение студентов из многодетных семей. Речь идет о студентах ссузов.