Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стипендии для студентов творческих вузов Татарстана увеличатся

Выплаты составят 2 224 рубля в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Кабмин Татарстана подготовил проект постановления, который увеличит ежемесячные стипендии для студентов, обучающихся по творческим специальностям. Документ уже прошел антикоррупционную экспертизу.

По новым правилам, стипендия составит 2 224 рубля в месяц. Выплаты будут получать студенты, обучающиеся в вузах за счет федерального бюджета по очной форме и заключившие договор о целевом обучении с Минкультом республики.

Для получения стипендии студент должен обязаться отработать в Минкульте или подведомственном учреждении не менее трех лет после окончания учебы. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Минфин региона будет ежегодно выделять необходимые средства из бюджета. Контроль за исполнением документа возложен на Минкульт Татарстана, который также будет следить за целевым использованием стипендий и соблюдением условий договоров.

Напомним, в Татарстане введут компенсацию за обучение студентов из многодетных семей. Речь идет о студентах ссузов.