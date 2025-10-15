Ричмонд
В Казахстане планируют усилить защиту пострадавших в ДТП

Мажилис 15 октября 2025 года принял в работу проект закона, который направлен на усиление защиты прав пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Документ предусматривает увеличение страховых сумм, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Депутат Татьяна Савельева отметила, что законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и перевозчиков перед пассажирами разработан по инициативе депутатов Парламента и направлен на защиту интересов граждан.

Предусматривает внесение изменений и дополнений в законы об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами. Проект закона направлен на усиление защиты прав потерпевших в ДТП посредством увеличения страховых сумм, расширения круга получателей выплат, введения обязательства страховщиков уведомлять наследников и предоставления гражданам права на независимую экспертизу.

отметила она

По ее словам, на проект закона получено заключение правительства.