Омичам предложили проверить качество используемой ими воды

С предложением проверить качество воды, которой пользуются омичи в своих домах, выступила компания «Омскоблводопровод». Информацию об алгоритме действия специалисты организации опубликовали сегодня, 15 октября, в своем телеграм-канале.
«Если у потребителей возникает вопрос по качеству воды, необходимо направить обращение для проведения анализа лично в “Омскоблводопровод”. Это можно сделать почтовым отправлением: 644520, ул. Дорстрой 8, село Троицкое Омского района Омской области, или на электронную почту “Омскоблводопровод” — info@oovd.ru», — говорится в телеграм-канале «Омскоблводопровод».
Также в ведомстве уточнили, что для согласования даты выезда специалиста лаборатории с целью взятия проб воды, направившим обращение омичам необходимо связаться с центральной диспетчерской службой по телефону: 8 (3812) 729−302 или 8 (3812) 729−333.