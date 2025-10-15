Омичам предложили проверить качество используемой ими воды

«Если у потребителей возникает вопрос по качеству воды, необходимо направить обращение для проведения анализа лично в “Омскоблводопровод”. Это можно сделать почтовым отправлением: 644520, ул. Дорстрой 8, село Троицкое Омского района Омской области, или на электронную почту “Омскоблводопровод” — info@oovd.ru», — говорится в телеграм-канале «Омскоблводопровод».