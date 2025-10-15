Полвека притворства: итальянец заработал миллион евро симулируя слепоту, но полиция заметила его зоркий взгляд

Прежде в Испании в Валенсии благодаря ливням удалось найти останки одинокого пожилого мужчины, о смерти которого ничего не было известно почти 15 лет. Тело 84-летнего пенсионера пролежало в спальне около 15 лет, пока соседи мужчины не вызвали полицию из-за протечек после сильных дождей.