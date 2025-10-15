Полвека притворства: итальянец заработал миллион евро симулируя слепоту, но полиция заметила его зоркий взгляд

В Италии раскрыто масштабное мошенничество с получением пособий по инвалидности. 70-летний житель Виченцы на протяжении 53 лет симулировал полную слепоту и незаконно получил более миллиона евро государственных выплат. Об этом пишет Oddity Central.
Поводом для расследования стали перекрёстные проверки, проведенные финансовой полицией. Сотрудники правоохранительных органов в течение двух месяцев вели наблюдение за подозреваемым, фиксируя его повседневную деятельность на видео. В ходе слежки было зафиксировано, что мужчина свободно передвигается по городу, работает в саду с опасными инструментами, тщательно выбирает продукты на рынке и самостоятельно расплачивается наличными.
На основании собранных доказательств прокуратура Виченцы предъявила мужчине обвинение в мошенничестве против государства. Все социальные выплаты по инвалидности были немедленно приостановлены. Налоговая проверка установила, что за последние пять лет обвиняемый незаконно получил более 200 тысяч евро, которые теперь подлежат удержанию.
